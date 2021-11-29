Новак не видит необходимости в принятии срочных мер ОПЕК+ из-за нового штамма коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Россия и ее партнеры по ОПЕК+ не видят необходимости в принятии оперативных мер на нефтяном рынке в связи с обнаружением нового штамма коронавирусной инфекции, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. Об этом сообщает ТАСС.
"Не видим необходимости, нужно тщательно мониторить и смотреть. Скоропалительных решений принимать не надо", – сказал он.
Новак отметил, что появление новых штаммов всегда требует точной оценки рынка, поскольку оно может повлечь принятие различных ограничительных мер правительствами разных стран.
"Нужно смотреть, как сейчас будет развиваться ситуация, мы должны мониторить внимательно. И как это будет влиять на спрос", – пояснил Новак.
Вице-премьер добавил, что ближайшая министерская встреча ОПЕК+ пройдет 2 декабря.
Ранее об опасности штамма B.1.1.529 сообщили ученые из Великобритании. По их данным, эта разновидность коронавируса имеет 32 мутации, многие из которых свидетельствуют о высокой трансмиссивности и устойчивости к вакцинам.
Позднее Всемирная организация здравоохранения обозначила новый штамм коронавируса греческой буквой "омикрон". В ВОЗ подчеркнули, что новая разновидность инфекции имеет множество мутаций, которые вызывают беспокойство.
Медики обеспокоены новым штаммом коронавируса
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