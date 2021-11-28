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В мире

28 ноября, 23:31

Главы Минздравов G7 проведут экстренную встречу из-за ситуации с новым штаммом COVID-19

за рубежом

Фото: TASS/Roman Yarovitcyn

Министры здравоохранения стран G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) проведут экстренную встречу из-за ситуации с новым штамом COVID-19, сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав Великобритании.

"Под председательством Великобритании в понедельник, 29 ноября, состоится срочная встреча министров здравоохранения G7 для обсуждения последней информации, касающейся "Омикрон"-штамма", – говорится в сообщении.

О появлении нового штамма коронавируса сообщили британские ученые. Они рассказали, что новый вариант имеет 32 мутации, многие из которых свидетельствуют о высокой трансмиссивности и устойчивости к вакцинам.

Врачи в ЮАР на данный момент отмечают высокую скорость распространения "Омикрон"-штамма коронавируса среди молодых людей до 30 лет. Одним из ключевых симптомов заражения специалисты называют повышенное чувство усталости.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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