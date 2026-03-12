Форма поиска по сайту

12 марта, 18:29

Общество
Хуснуллин: износ системы ЖКХ достиг 50% в ряде регионов России

Износ системы ЖКХ в ряде регионов России достиг 50% – Хуснуллин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Износ системы ЖКХ в ряде регионов России достиг 50%, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на форуме "Единой России" "Есть результат!"

По его словам, причинами этого стали бесхозяйственность, неправильная тарифная политика и "неправильные хозяева". Он также отметил, что этой проблемой неизбежно придется заниматься.

"В ЖКХ в РФ происходит старение коммунальной инфраструктуры. Нам нужно выверить тарифную политику. У нас около 30% предприятий в ЖКХ являются убыточными", – указал Хуснуллин.

Он добавил, что Россия должна будет всерьез заняться сферой ЖКХ уже в ближайшие годы, поскольку в ином случае "ЖКХ будет нами заниматься". Вице-премьер объяснил, что проблемы в данной сфере накопились за предыдущие годы. Следующим блоком работы станет модернизация инфраструктуры.

Ранее Хуснуллин заявил, что собираемость платежей за ЖКУ в России достигла 100%. Это означает, что в стране появились деньги, которые можно направить на модернизацию сферы жилищно-коммунального хозяйства.

