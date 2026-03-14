Новости

Новости

14 марта, 15:26

ЦАХАЛ заявил о разрушении центра исследований Иранского космического агентства

Фото: 123RF.com/sunshineseeds

Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля нанесли удар, в результате которого оказался разрушен главный исследовательский центр Иранского космического агентства в Тегеране. Об этом сообщила пресс-служба израильской армии.

Как утверждает ЦАХАЛ, в центре располагались стратегические лаборатории, где проводились исследования, а также создавались военные спутники для наблюдения, сбора разведданных и наведения огня на цели по всему Ближнему Востоку.

Также израильская армия атаковала несколько объектов, где выпускались системы противовоздушной обороны (ПВО).

В свою очередь, как сообщил представитель иранского правительства, чьи слова передает телеканал SNN, в результате ударов США и Израиля в Иране повреждены 42 914 гражданских объектов, в том числе 36 489 домов, из которых 10 тысяч находятся в Тегеране.

Между тем американские военные атаковали свыше 90 военных объектов, расположенных на иранском острове Харк. Речь идет про склады морских мин, бункеры для хранения ракет и иные цели. При этом, как сообщает Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ), объекты нефтяной промышленности, которые находятся на данном острове, не повреждены.

Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил, что по его приказу Центральное командование вооруженных сил США ликвидировало все военные цели на иранском острове Харк. Глава Белого дома назвал этот авиаудар одним из самых мощных в истории Ближнего Востока.

При этом Трамп подчеркнул, что решил не уничтожать нефтяную инфраструктуру острова Харк. Однако он предупредил, что в случае, если Иран или кто-либо предпримет попытки, которые помешают безопасному проходу судов через Ормузский пролив, тогда он скорректирует свое решение.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке произошла в конце февраля, когда Израиль и США нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Трамп заявил на встрече стран G7, что Иран скоро капитулирует

Главное

Как пережить магнитную бурю без последствий?

Важно снижать психологическую и физическую нагрузку

Нужно ложиться спать пораньше, чтобы увеличить время отдыха

Читать
закрыть

Как защитить свою квартиру от шумных соседей?

Лучше начать с диалога, поскольку сосед не всегда осознает, что мешает

Если разговор не помогает и ситуация повторяется, стоит обратиться в управляющую компанию

Читать
закрыть

Как изменится ключевая ставка в ближайшие месяцы?

Эксперты уверены: ЦБ принял стратегию на понижение ставки

Ситуация с ключевой ставкой сейчас отошла на второй план

Читать
закрыть

Зачем нужен сбор с туристов, выезжающих за границу?

Мера поможет создать единый фонд для эвакуации путешественников в экстренных ситуациях

Однако эксперты уверены: путешественники отреагируют на новый сбор неоднозначно

Читать
закрыть

Какие привычки помогут качественно отдохнуть ночью?

Важно соблюдать гигиену сна

Ложиться стоит в темной, тихой, проветренной спальне

Читать
закрыть

Как должен измениться закон о жестоком обращении с животными в РФ?

Эксперты призывают повысить сумму штрафа до 1 миллиона рублей

Могут предусмотреть наказание в виде обязательных работ или заключения на срок до пяти лет

Читать
закрыть

Почему молодые люди выбирают рабочие профессии?

Тенденция связана со стремлением молодых людей к качественному уровню жизни

Сегодня наиболее оплачиваемыми являются рабочие профессии

Читать
закрыть

Почему мужчины оправдывают неуплату алиментов маскулинностью?

Мужчины склонны рассматривать выплаты не как обязанность, а как проявление собственной воли

Эксперты призывают различать понятия "мужественность" и "маскулинность"

Читать
закрыть

