ЦАХАЛ заявил о разрушении центра исследований Иранского космического агентства

Фото: 123RF.com/sunshineseeds

Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля нанесли удар, в результате которого оказался разрушен главный исследовательский центр Иранского космического агентства в Тегеране. Об этом сообщила пресс-служба израильской армии.

Как утверждает ЦАХАЛ, в центре располагались стратегические лаборатории, где проводились исследования, а также создавались военные спутники для наблюдения, сбора разведданных и наведения огня на цели по всему Ближнему Востоку.

Также израильская армия атаковала несколько объектов, где выпускались системы противовоздушной обороны (ПВО).

В свою очередь, как сообщил представитель иранского правительства, чьи слова передает телеканал SNN, в результате ударов США и Израиля в Иране повреждены 42 914 гражданских объектов, в том числе 36 489 домов, из которых 10 тысяч находятся в Тегеране.

Между тем американские военные атаковали свыше 90 военных объектов, расположенных на иранском острове Харк. Речь идет про склады морских мин, бункеры для хранения ракет и иные цели. При этом, как сообщает Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ), объекты нефтяной промышленности, которые находятся на данном острове, не повреждены.

Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил, что по его приказу Центральное командование вооруженных сил США ликвидировало все военные цели на иранском острове Харк. Глава Белого дома назвал этот авиаудар одним из самых мощных в истории Ближнего Востока.

При этом Трамп подчеркнул, что решил не уничтожать нефтяную инфраструктуру острова Харк. Однако он предупредил, что в случае, если Иран или кто-либо предпримет попытки, которые помешают безопасному проходу судов через Ормузский пролив, тогда он скорректирует свое решение.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке произошла в конце февраля, когда Израиль и США нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

