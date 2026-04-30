Ракету-носитель "Союз-5" запустили с космодрома Байконур

Фото: телеграм-канал "Роскосмос"

Ракету-носитель среднего класса "Союз-5" запустили с космодрома Байконур. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации "Роскосмос".

Старт произошел в 21:00 по московскому времени. Он стал первым для ракеты нового поколения в рамках летно-конструкторских испытаний. Ее создала Россия, а стартовую инфраструктуру модернизировал Казахстан.

"Первая и вторая ступени "Союза-5" отработали штатно, габаритно-массовый макет выведен на расчетную суборбитальную траекторию с последующим падением в заранее закрытом для судоходства и авиации районе в акватории Тихого океана", – говорится в сообщении.

Как уточнил глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов, аппарат оснащен мощнейшим жидкостным двигателем в мире. Ожидается, что космическая техника значительно снизит стоимость вывода грузов, что положительно скажется на экономике запусков.

Немногим ранее с Байконура стартовала еще одна ракета – "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-34". За 9 минут она вывела космический аппарат на околоземную орбиту.

"Прогресс" совершил 33 витка вокруг Земли и автоматически состыковался с модулем "Звезда" российского сегмента МКС. На борту корабля находилось более 2,5 тонны грузов, среди которых выделялся новый скафандр "Орлан-МКС" № 8. Также на станцию были доставлены топливо для дозаправки и кислород для поддержания атмосферы.