Госучреждения Москвы изменили режим работы в майские праздники

30 апреля, 21:25

Ракету-носитель "Союз-5" запустили с космодрома Байконур

Фото: телеграм-канал "Роскосмос"

Ракету-носитель среднего класса "Союз-5" запустили с космодрома Байконур. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации "Роскосмос".

Старт произошел в 21:00 по московскому времени. Он стал первым для ракеты нового поколения в рамках летно-конструкторских испытаний. Ее создала Россия, а стартовую инфраструктуру модернизировал Казахстан.

"Первая и вторая ступени "Союза-5" отработали штатно, габаритно-массовый макет выведен на расчетную суборбитальную траекторию с последующим падением в заранее закрытом для судоходства и авиации районе в акватории Тихого океана", – говорится в сообщении.

Как уточнил глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов, аппарат оснащен мощнейшим жидкостным двигателем в мире. Ожидается, что космическая техника значительно снизит стоимость вывода грузов, что положительно скажется на экономике запусков.

Немногим ранее с Байконура стартовала еще одна ракета – "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-34". За 9 минут она вывела космический аппарат на околоземную орбиту.

"Прогресс" совершил 33 витка вокруг Земли и автоматически состыковался с модулем "Звезда" российского сегмента МКС. На борту корабля находилось более 2,5 тонны грузов, среди которых выделялся новый скафандр "Орлан-МКС" № 8. Также на станцию были доставлены топливо для дозаправки и кислород для поддержания атмосферы.

Читайте также


наука

Главное

Почему мутирует птичий грипп?

Вирус приспособился размножаться при температуре человеческого тела

В группе риска по птичьему гриппу находятся те, кто никогда не вакцинировался

Читать
закрыть

Почему обрушился рудник под Магаданом?

Причиной обрушения рудника стал сход селя

Также рассматривается версия о потере устойчивости борта угольного разреза

Читать
закрыть

Как защитить свой дом во время отъезда на майские праздники?

Нужно оставить ключи человеку, который сможет проверять состояние двери

Можно установить датчики движения

Читать
закрыть

К чему приведет снижение нештрафуемого порога скорости на дорогах?

Мера заставит водителей быть более внимательными

Эксперты уверены: снижение порога приведет и к росту числа штрафов

Читать
закрыть

Как запрет на досмотр перед сдачей ЕГЭ повлияет на школьников?

Эксперты уверены: мера немного снизит тревожность

На досмотре иногда превышались полномочия

Читать
закрыть

Как Москва будет работать в майские праздники?

Взрослые поликлиники 1 и 9 мая будут работать с 09:00 до 16:00, а 2-го и 11-го – с 09:00 до 18:00

Столичные дворцы бракосочетания не будут работать 1, 9, 10 и 11 маяр

Читать
закрыть

Почему россияне стали заводить цыплят в качестве домашних питомцев?

Особенно популярна эта тенденция среди семей с детьми

Процесс выращивания цыпленка в инкубаторе носит образовательный характер

Читать
закрыть

Как сохранить самооценку из-за негативных комментариев?

Важно грамотно подходить к негативным комментариям в свой адрес в соцсетях

Для объективной оценки стоит сравнивать себя в нескольких плоскостях

Читать
закрыть

