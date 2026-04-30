CBS: американский эсминец Higgins загорелся в Индо-Тихоокеанском регионе

Фото: ТАСС/Stocktrek Images, Inc

Эсминец USS Higgins загорелся в зоне ответственности Индо-Тихоокеанского командования США. Об этом сообщает телеканал CBS News со ссылкой на источники.

На данный момент информация о причинах пожара и степени повреждений отсутствует. Также не поступало данных и о пострадавших.

USS Higgins выполняет ключевую роль в обеспечении присутствия ВМС США в Азиатском регионе. Согласно данным сервиса Marinetraffic, в феврале эсминец стоял в порту Сингапура.

Ранее возгорание нефтяного танкера произошло в акватории у побережья Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Судно было атаковано неизвестным снарядом в 31-й морской миле к северо-западу от Дубая.

Удар пришелся по правому борту, что и спровоцировало пожар. В результате никто из членов экипажа не пострадал. Удалось избежать утечки нефтепродуктов.