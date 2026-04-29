Судно загорелось после взрыва рядом с Одессой

Неизвестное судно загорелось у побережья Одессы после взрыва, сообщает aif.ru со ссылкой на украинские СМИ.

Тип судна, его принадлежность и причина взрыва не сообщаются. Официально власти Одессы также пока не комментировали этот инцидент.

Ранее в городе Измаиле Одесской области прогремела серия взрывов. В тот же день стало известно, что дрон атаковал танкер Altura в Черном море, в 15 милях от Босфора.

На борту корабля находилось 140 тысяч тонн нефти, а также 27 граждан Турции. Никто из команды судна не пострадал. На танкере были повреждены мостик и машинное отделение.

