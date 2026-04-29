Призыв немецкой партии "Зеленых" использовать военно-морские силы (ВМС) против российских нефтяных танкеров может привести к войне, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на внешнеполитического эксперта немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость" Севим Дагделен.

По ее словам, представители "Зеленых" в Бундестаге требуют, чтобы германские военные захватывали российские танкеры в Балтийском море и во всем мире вместе с силами НАТО.

"Это не что иное, как открытый призыв к вступлению Германии в войну", – написала она в Х.

Дагделен также указала на то, что "Зеленые" поддерживают поставки оружия в Израиль. Она отметила, что такая "моральная распущенность и русофобия" представителей партии опасны для общества.

Ранее власти Великобритании разрешили своим военным задерживать суда, которые якобы принадлежат России и проходят через воды королевства. Кроме того, Лондон обещал ввести еще большие ограничения и перекрыть Ла-Манш для подпавших под санкции кораблей.

На фоне этого сообщалось, что российский ракетный фрегат якобы сопроводил два нефтяных танкера во время их прохождения через пролив Ла-Манш, разделяющий Великобританию и Францию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указывал, что Россия будет принимать меры по защите интересов в случае захвата своих танкеров в международных водах.

Позже СМИ указали, что к началу апреля Великобритания не задержала ни одного российского судна из-за опасений нарушить международное морское право. Помимо этого, Лондон может не задерживать российские суда из-за многомиллионных расходов.

