Священник Ильяшенко назвал мечтание грехом

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 апреля, 16:37

Общество
Главная / Новости /

Священник объяснил, почему мечтание является грехом

Фото: 123RF.com/vadymvdrobot

В православии мечтание считается грехом, поскольку оно уводит человека из реальности в некий иллюзорный мир, область воображаемого, сообщил "Абзацу" клирик храма Святителя Николая Мирликийского в Кузнецах иерей Филипп Ильяшенко.

Священник пояснил, что вера призывает человека сосредотачиваться на конкретных делах, а не на построении воображаемых миров. По его словам, мечтать ни о чем не нужно – пусть о человеке говорят его дела. Именно дела – строительство домов, посадка деревьев, воспитание детей – становятся лучшим свидетельством.

Он добавил, что человек способен преодолевать физические инстинкты, подчиняя их душевному и духовному началу и, таким образом, достигать внутренней гармонии без обращения к бесплодным грезам.

Ранее в РПЦ рассказали, что ученики могут брать иконы в школу при написании всероссийских проверочных работ (ВПР), а перед этим – молиться Николаю Чудотворцу.

При этом священник Александр Волков посоветовал отказаться от дополнительных ритуалов, например насыпания соли в карман и других, поскольку это отсылает к язычеству.

обществорелигия

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика