Москвичей ждет потепление до 23 градусов после первых майских праздников

Москвичей ждет потепление после первых длинных майских праздников. Об этом рассказал синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин в беседе с RT.

Согласно его прогнозу, температура воздуха в столице на следующей неделе поднимется до 18–23 градусов. Однако тепло не продержится до второй праздничной волны.

Предварительные сценарии говорят о том, что в День Победы столбики термометров будут колебаться в пределах 11–15 градусов. На следующий день станет теплее – до 14–17, а 11-го числа вновь похолодает, и днем будет около 10–12 градусов.

Говоря о дождях, Ильин уточнил, что 9 мая в Москве не ожидается значительных осадков, тогда как в области возможны кратковременные дожди. 10-го числа в мегаполисе и на большей части Подмосковья будет переменная облачность, а 11 мая регион снова накроют ливни.

Ранее жителей столичного региона предупредили о заморозках в последнюю апрельскую ночь. 30-го числа температура будет варьироваться от минус 1 до плюс 1 градуса.

При этом в светлое время суток столбики термометра поднимутся до 5–7 градусов в городе и 3–8 градусов в области. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 3–8 метров в секунду.