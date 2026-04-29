Рекорд высоты снежного покрова для 29 апреля установлен в Москве

Рекорд высоты снежного покрова для 29 апреля обновлен в Москве, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

По его словам, за минувшие сутки снежный покров лишился еще 3 сантиметров и снизился до отметки 7 сантиметров.

"Однако этого оказалось достаточно, чтобы обновить суточный рекорд по высоте снежного покрова, который для этого дня составлял четыре сантиметра и продержался 90 лет", – отметил синоптик.

Метеоролог добавил, что 29 апреля покров начнет исчезать более активно, а 30-го числа он полностью сойдет.

Ранее желтый уровень погодной опасности отменили в Московском регионе на 12 часов. Действие предупреждения возобновится в 21:00. С этого времени в Москве и области местами может образоваться гололедица.

При этом уже к 4 мая температура в столице может подняться до 20 градусов. Однако 1 мая ожидается прохладная погода, но уже без существенных осадков. Ночью будет от 0 до 2 градусов тепла, а днем – от 7 до 9 градусов.

