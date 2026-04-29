Температура в Москве 4 мая может подняться до 20 градусов

Температура в столице к 4 мая может подняться до 20 градусов, заявила в беседе с RT главный специалист информационного портала "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

Синоптик отметила, что 1 мая ожидается прохладная погода, но уже без существенных осадков. Ночью будет от 0 до 2 градусов тепла, а днем – от 7 до 9 градусов. Ветер не будет сильным, но температура окажется ниже климатической нормы.

В субботу и воскресенье, 2 и 3 мая, будет солнечно и без осадков – от 8 до 13 и от 13 до 18 градусов соответственно. Но ночи в выходные дни все еще будут холодными. Температура вернется к норме лишь 4-го числа.

"К сожалению, уже после первых майских праздников", – подытожила Позднякова.

Ранее москвичей призывали пересесть на городской транспорт в связи с непогодой и перекрытиями в столице в среду, 29 апреля. В течение дня в городе будет снег с дождем и сильный ветер. Также москвичам рекомендовали не стоять под деревьями и шаткими конструкциями.

По данным Росгидрометцентра, в Москве с начала апреля выпало более 227% месячной нормы осадков. Их суммарное количество на главной городской метеостанции на ВДНХ составило 84 миллиметра.