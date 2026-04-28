Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Москве установлен суточный рекорд высоты снежного покрова для 28 апреля. Об этом РИА Новости сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам синоптика, на метеостанции ВДНХ высота сугробов достигла 10 сантиметров.

"Обновлен суточный рекорд по высоте снежного покрова для 28 апреля, который составлял 7 сантиметров и держался с 1971 года", – отметил собеседник агентства.

Он добавил, что в подмосковном Клину высота снега составила 16 сантиметров, а в Дмитрове – 23 сантиметра.

Между тем 28 апреля в столице может стать самым холодным за все время метеонаблюдений. Метеоролог Татьяна Позднякова рассказала, что днем температура воздуха не превысит 2 градусов. Пока самыми холодными остаются 28 апреля 1978 и 1985 годов, когда столбики термометров достигли отметки 4,7 градуса.