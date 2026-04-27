27 апреля, 12:43

Синоптик Ильин заявил, что снег в столице растает к 29 апреля

Фото: Москва 24/Лидия Широнина​

Снежный покров в столице должен исчезнуть уже к среде, 29 апреля. Об этом в беседе с Москвой 24 заявил синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.

"На дорогах он будет разбит машинами гораздо раньше, а на газонах и зеленых участках – окажется вплоть до среды. В северных районах Московской области отдельные островки могут сохраняться и в пятницу (1 мая. – Прим. ред.)", – отметил синоптик.

По его словам, снегопады в апреле, особенно в третьей декаде, явление хоть и редкое, но не уникальное. Последний раз подобное отмечалось в 2019 году. Ильин уверен, что это происходит в рамках изменений климата – сроки сдвигаются, и снегопады случаются то раньше, то позже.

"Нынешний сильный снегопад связан со сложным по генезису циклоном, который принес на утро 27 апреля высоту покрова от 4 до 15 сантиметров по Московской области. Больше всего снега выпало в центральной, северо-восточной и восточной частях, в западных и юго-западных районах – меньше", – отметил эксперт.

Сам выпавший снег – тяжелый и мокрый, а циклон – стационарный и малоподвижный, поэтому он продержится над столичным регионом еще 2–2,5 суток. В среду циклон начнет медленное движение на северо-восток и появятся более частые перерывы между осадками. 30-го числа осадки будут местами кратковременными и перейдут в дождь.

"До среды, особенно в ночные часы, температура будет от минус 2 до плюс 2. Местами по области может подмораживать до минус 2–4, преимущественно в ночь на среду. Ночью будет идти в основном снег, днем – мокрый снег и осадки в смешанной фазе (иногда снег, иногда дождь). В среду днем и в четверг осадки окажутся в основном в виде дождя", – сказал Ильин.

Плотный ветер сохранится до середины недели, его порывы будут достигать 15–20 метров в секунду, но в основном скорость составит от 7 до 11 метров в секунду. Ожидается, что 27 и 28 апреля ветер будет дуть с запада-юго-запада, 29-го перейдет на северо-запад, 30-го стихнет до 2–7 метров в секунду, а 1 мая ослабнет до 1–3 метров в секунду.

Из-за непогоды Сергей Собянин призвал москвичей и гостей столицы быть аккуратными и беречь себя. Городские службы уже перешли в усиленный режим работы.

По данным синоптиков, 27-го числа в Москве оказался побит суточный рекорд по количеству осадков, который держался с 1880 года. Тогда в столице выпало 14,7 миллиметра осадков. Новое значение рекорда будет известно вечером, но уже за минувшую ночь в городе выпало 16 миллиметров осадков.

Главное

Почему в РФ хотят пересмотреть необходимость домашних заданий в школах?

При подготовке домашних заданий ученики стали чаще использовать ИИ

Нейросети делают традиционную систему домашних работ неэффективной

Читать
закрыть

Как избежать трудового рабства за рубежом?

Стоит обратиться в посольство или консульство РФ в стране, где человек планирует работать

Оказавшись в ситуации давления, нужно обратиться к правоохранителям

Читать
закрыть

Как обезопасить огород от испанских слизней?

Можно убирать моллюсков руками, но соблюдая правила гигиены

Помогут ловушки, например с пивом

Читать
закрыть

Как Москва справляется с апрельским снегопадом?

В Москве возможны локальные корректировки в расписании трамваев

Операторы аренды электросамокатов и велосипедов приостановили поездки

Читать
закрыть

Что будет с ценами на услуги такси в 2026 году?

Поездки могут подорожать почти на треть к концу 2026 года

На подорожание услуг влияет новое законодательство и дефицит водителей

Читать
закрыть

Почему в мире существенно падает рождаемость?

Главный фактор – неполное замещение поколений

Демографический кризис проявляется и в уменьшении количества зарегистрированных браков

Читать
закрыть

Как РФ отреагирует на возможное размещение ядерного оружия в Финляндии?

Песков отметил: это решение может осложнить отношения между странами

Эксперты уверены: военные РФ будут вынуждены уделить этому пристальное внимание

Читать
закрыть

Как провести выходные 25 и 26 апреля в Москве?

Любители бега встретятся 25 и 26 апреля в рамках Московского полумарафона

Если хочется побывать на природе, можно отправиться в столичные парки

Читать
закрыть

