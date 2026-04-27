Движение на Казанском и Савеловском направлениях МЖД восстановлено

Движение поездов на Савеловском и Казанском направлениях Московской железной дороги (МЖД) восстановлено, сообщает пресс-служба МЖД.

В настоящее время в пути задерживаются лишь несколько пригородных поездов в обоих направлениях. МЖД делает все необходимое для введения поездов в график.

Ранее сообщалось, что из-за непогоды на участке Казанского направления от Быкова до Люберец упало дерево. Также на перегоне от Лобни до Марка Савеловского направления оборвался контактный провод.

Кроме того, с отставанием от графика до 2,5 часа следовал ряд поездов Павелецкого направления. Специалисты уже принимают необходимые меры для возвращения задержавшихся составов в график.

Из-за стремительного ухудшения погоды в Москве Сергей Собянин призвал гостей города и горожан быть аккуратными и беречь себя. До конца дня 27 апреля в столице ожидается снег с дождем и ветер с порывами до 23 метров в секунду. По словам мэра, непогода сохранится и в ближайшие пару дней.