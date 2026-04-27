27 апреля, 07:08

Москвичей предупредили о возможных корректировках в движении трамваев из-за снегопада

В Москве возможны локальные корректировки в расписании трамваев из-за снегопада, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

"Движение трамваев осуществляется с учетом сложных погодных условий. <...> Пожалуйста, следите за объявлениями водителей", – говорится в публикации.

В настоящее время в столице идет мокрый снег. Такая погода продлится до вечера 28 апреля. Москвичей, поменявших на личных автомобилях зимнюю резину на летнюю, призвали пересесть на общественный транспорт.

"Летняя резина не обеспечивает надежного сцепления с дорогой при снеге и гололедице. Тормозной путь значительно увеличивается, а машину может занести", – объяснили в ведомстве.

Из-за сильных осадков и возможного налипания мокрого снега в Московском регионе объявлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать до 09:00 28 апреля.

Кроме того, с 09:00 27 апреля до 21:00 следующего дня в столице и области также будет действовать предупреждение, связанное с усилением порывов ветра до 15–20 метров в секунду.

