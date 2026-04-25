Холодная погода с заморозками сохранится в Москве до конца апреля

Холодная погода с ночными заморозками сохранится в столичном регионе до конца апреля. Об этом рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

"В субботу, 25 апреля, облачно с прояснениями, ночью от минус 1 до плюс 1 градуса, днем 8–10 градусов тепла, преимущественно без осадков. В воскресенье, 26 апреля, ночью небольшой дождь, плюс 3–5, днем дождь, 9–11 градусов, ветер до 12 метров в секунду", – приводит слова синоптика ТАСС.

При этом самым холодным днем Паршина назвала понедельник, 27 апреля. По ее словам, ожидается всего 3–5 градусов, а также дождь, переходящий в мокрый снег. Порывы ветра могут достигать до 20 метров в секунду.

В целом в последние дни апреля температура будет ниже климатической нормы на 5–6 градусов.

Ранее сообщалось, что продолжительных осадков 25–26 апреля в Москве не прогнозируется. По словам синоптиков, в город придет кратковременное тепло.

Между тем во вторник, 28 апреля, в столице может образоваться снежный покров до 5 сантиметров. В этот день регион накроют осадки и штормовой ветер. Его порывы будут достигать 15 метров в секунду.