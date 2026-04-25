Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

25 апреля, 08:57

Общество

Холодная погода с заморозками сохранится в Москве до конца апреля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Холодная погода с ночными заморозками сохранится в столичном регионе до конца апреля. Об этом рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

"В субботу, 25 апреля, облачно с прояснениями, ночью от минус 1 до плюс 1 градуса, днем 8–10 градусов тепла, преимущественно без осадков. В воскресенье, 26 апреля, ночью небольшой дождь, плюс 3–5, днем дождь, 9–11 градусов, ветер до 12 метров в секунду", – приводит слова синоптика ТАСС.

При этом самым холодным днем Паршина назвала понедельник, 27 апреля. По ее словам, ожидается всего 3–5 градусов, а также дождь, переходящий в мокрый снег. Порывы ветра могут достигать до 20 метров в секунду.

В целом в последние дни апреля температура будет ниже климатической нормы на 5–6 градусов.

Ранее сообщалось, что продолжительных осадков 25–26 апреля в Москве не прогнозируется. По словам синоптиков, в город придет кратковременное тепло.

Между тем во вторник, 28 апреля, в столице может образоваться снежный покров до 5 сантиметров. В этот день регион накроют осадки и штормовой ветер. Его порывы будут достигать 15 метров в секунду.

Холодная погода в Москве и области продлится до конца апреля

Читайте также


обществопогодагород

Главное

Что будет с ценами на услуги такси в 2026 году?

Поездки могут подорожать почти на треть к концу 2026 года

На подорожание услуг влияет новое законодательство и дефицит водителей

Читать
закрыть

Почему в мире существенно падает рождаемость?

Главный фактор – неполное замещение поколений

Демографический кризис проявляется и в уменьшении количества зарегистрированных браков

Читать
закрыть

Как РФ отреагирует на возможное размещение ядерного оружия в Финляндии?

Песков отметил: это решение может осложнить отношения между странами

Эксперты уверены: военные РФ будут вынуждены уделить этому пристальное внимание

Читать
закрыть

Как провести выходные 25 и 26 апреля в Москве?

Любители бега встретятся 25 и 26 апреля в рамках Московского полумарафона

Если хочется побывать на природе, можно отправиться в столичные парки

Читать
закрыть

Как подготовиться к длительному забегу?

Разминка длительностью 15–20 минут крайне важна перед долгими соревнованиями

В качестве обуви обязательно должны быть беговые кроссовки

Читать
закрыть

Какие домашние устройства помогут аллергикам в сезон цветения?

Одним из самых эффективных домашних решений остаются очистители воздуха

Важна уборка помещения пылесосом

Читать
закрыть

Почему российские мужчины уходят в декрет?

Это связано с тем, что у мамы более развивающаяся карьера или высокая зарплата

В обществе нормально реагируют на то, что отец идет в декрет

Читать
закрыть

Как сделать ссоры полезными для отношений?

Через проявление гнева люди могут выстроить глубокую эмоциональную связь

Помогают ситуации, где партнеры обсуждают проблему, говоря без попыток унижения

Читать
закрыть

