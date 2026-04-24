Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

24 апреля, 10:22

Синоптик Шувалов: в воскресенье, 26 апреля в столичный регион придет кратковременное тепло

Москвичам пообещали потепление в последние выходные апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Продолжительных осадков в ближайшие выходные, 25–26 апреля, в Москве не прогнозируется. В город придет кратковременное тепло, рассказал в беседе с RT руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

По его словам, суббота, 25 апреля, станет паузой между двумя волнами похолодания. День пройдет без осадков, а температура воздуха поднимется примерно до 8 градусов.

В воскресенье, 26 апреля, столичный регион окажется в теплом секторе балтийского циклона. Днем воздух прогреется до 10–11 градусов, однако утром возможен дождь.

Тем не менее уже с начала новой недели, с 27 апреля по 3 мая, погода ухудшится. В понедельник ожидается похолодание до плюс 3–5 градусов, тажке местами пройдет дождь, который затем перейдет в мокрый снег. Такая обстановка, по прогнозам, сохранится как минимум до 29 апреля.

Во вторник, 28 апреля, в Москве может образоваться снежный покров до 5 сантиметров. В этот день столичный регион накроют осадки и штормовой ветер. Его порывы будут достигать 15 метров в секунду.

