Снежный покров до 5 см может образоваться в столице 28 апреля

Снежный покров до 5 сантиметров может образоваться в Москве во вторник, 28 апреля, предупредил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

В этот день, по словам синоптика, столичный регион накроют осадки и штормовой ветер, порывы которого будут достигать 15 метров в секунду.

"Минимальный термометр покажет минус 1 – плюс 2 градуса, максимальный – плюс 3 – плюс 6", – написал он в своем телеграм-канале.

Небольшое потепление установится в последние два дня апреля, 29-го и 30-го числа. В частности, в темное время суток столбики термометров покажут 0–5 градусов тепла, а в светлое воздух прогреется до 5–10 градусов, благодаря чему снег растает.

"На Первомай погода будет такая же прохладная", – заключил Тишковец.

В предстоящие выходные, 25–26 апреля, москвичей призвали готовиться к заморозкам. Температура опустится примерно на 6 градусов ниже нормы и будет соответствовать началу второго месяца весны.

В субботу днем столбики термометров поднимутся до 6–8 градусов, а ночью опустятся до минус 1 – плюс 1. В воскресенье, в свою очередь, в темное время значения будут колебаться от 0 до 5 градусов, а в светлое установятся на отметке в 9.