Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

22 апреля, 10:56

Синоптик Ильин: температура воздуха на майские праздники в Москве составит 9–11 градусов

Москвичам рассказали о погоде на майские праздники

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В период майских праздников в Москве установится температура на уровне плюс 9–11 градусов. Об этом в беседе с aif.ru рассказал синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.

Он добавил, что в области температура воздуха окажется примерно в тех же значениях – плюс 7–12 градусов. Ильин добавил, что столбики термометров еще могут подняться, так как до праздников остается две недели.

В 2026 году праздничные выходные выпадут на периоды с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая.

При этом в четверг, 23 апреля, в столице ожидаются дожди и мокрый снег. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус предупредил, что в этот день также возможно резкое понижение атмосферного давления. Температура днем не превысит 6 градусов. По прогнозам синоптиков, перед майскими праздниками в Москву придет волна холода.

