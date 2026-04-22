Дожди с мокрым снегом придут в Москву 23 апреля

Дожди придут в Москву в четверг, 23 апреля. Уже во второй половине дня ожидается мокрый снег, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Он также предупредил о сильном падении атмосферного давления в этот день. Температура ночью составит от плюс 3 до плюс 5 градусов, а в дневное время столбики термометров будут находиться на отметке 4–6 градусов выше нуля.

Ранее синоптики предупреждали, что волна холода накроет Москву перед майскими праздниками. Это связано с противоборством скандинавского антициклона и циклона южного происхождения, который дрейфует по Поволжью.

Тем временем в Подмосковье высота снежного покрова местами выросла до 11 сантиметров. Это характерно, как правило, для первой декады апреля, но не для последних десяти дней.