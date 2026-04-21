Высота снежного покрова в Подмосковье местами достигла 11 см

Высота снежного покрова в Московской области местами достигла 11 сантиметров, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

В частности, по его словам, снегопады задели восток региона – указанная высота снежного покрова зафиксирована в Черустях.

Леус добавил, что такие показатели характерны для первой декады апреля, но никак не для последней десятидневки.

Ранее москвичей предупредили о резкой смене погоды. В среду, 22 апреля, в столице прогнозируется солнечная и сухая погода с температурой до 13 градусов тепла, однако на следующий день столицу накроет североатлантический циклон с обложными дождями и похолоданием до 4 градусов.