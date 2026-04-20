Москвичей предупредили о резкой смене погоды

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

В среду, 22 апреля, в Москве ожидается солнечная и сухая погода с температурой до 13 градусов, однако на следующий день столицу накроет североатлантический циклон с обложными дождями и похолоданием до 4 градусов, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Он объяснил, что во вторник, 21 апреля, ослабеет циклоническое влияние, а связанные с ним заряды снега зацепят только восток и юго-восток Подмосковья, где в итоге сформируется временный снежный покров высотой 1–3 сантиметра.

В Москве при этом существенных осадков не ожидается, хотя местами возможна слабая гололедица. Температура воздуха составит около 0 градусов, в Подмосковье прогнозируется до минус 2 градусов, однако днем столбик термометра установится на отметке 10 градусов тепла.

По словам синоптика, в среду "окно" погоды откроется полностью. Он подчеркнул, что это будет "самый лучший день с практически бездонной синевой". Жителей Москвы ждет солнечная и сухая погода, а после полудня потеплеет до 13 градусов.

"В четверг Центральная Россия окажется во власти североатлантического циклона – небо затянут тяжелые свинцовые тучи, готовые разразиться обложными дождями. Под утро – плюс 3 – плюс 5, в светлое время суток – не выше плюс 4 – плюс 6 градусов", – подчеркнул Тишковец.

В пятницу, 24 апреля, в столицу придет холодный атмосферный фронт. Из-за этого осадки примут ливневый характер, в темное время к дождю может примешиваться мокрый снег. Минимальная температура составит 2 градуса, а максимальная – 8.

Эксперт также указал, что в четверг и пятницу выпадет 30–40% месячной нормы осадков. В выходные характер метеоусловий существенно не изменится – в городе ожидаются холодные осадки, ночью температура составит до 3 градусов, а днем до 7 градусов.

Ранее специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала, что в четверг в Москве ожидается рекордно низкое атмосферное давление – до 728 миллиметров ртутного столба.

По ее словам, погоду в столице и области на текущей неделе будут определять циклоны. В начале недели их центры будут находиться далеко от Москвы, однако 23 апреля циклон начнет кружить непосредственно над столичным регионом.

