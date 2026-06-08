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08 июня, 16:56

Мэр Москвы

Собянин сообщил об уничтожении уже семи БПЛА, летевших на Москву

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Система ПВО уничтожила еще три беспилотника, летевших на Москву, сообщил Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

"На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", – подчеркнул глава города.

За последние сутки над столичным регионом сбито семь вражеских БПЛА. Первый был уничтожен примерно в 10:30 8 июня.

Из-за этого в аэропорту Жуковский вводились ограничительные меры на полеты, но сейчас авиагавань работает в штатном режиме. Тем не менее аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, чтобы обеспечить безопасность полетов.

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