Джастин Бибер представил свою линейку аудиоустройств Skylrk

Фото: ТАСС/Zuma/Javier Rojas

Канадский певец Джастин Бибер запустил личную линейку аудиоустройств под названием Skylrk. Об этом он сообщил в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ).

"Безумие задуматься о том, что аудиоустройства Skylrk почти здесь. Оставайтесь на связи", – написал артист.

По данным портала Hypebeast, в линейку войдут стационарные и переносные колонки, а также наушники.

Ранее Бибер стал самым стильным мужчиной по версии журнала GQ. Редакторы отметили, что он одевается именно так, как и подобает одеваться бывшему кумиру подростков: яркие худи собственного бренда, мешковатые джинсы и вьетнамки.

При этом на первом месте оказалась актриса Зои Кравиц. Третье место досталось игроку в американский футбол Стефону Диггсу, четвертое – дизайнеру Марку Джейкобсу.

