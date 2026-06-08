Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 июня, 20:28

Политика

Лавров перед переговорами с Бачелет пошутил о принесенном буклете на русском языке

Фото: ТАСС/Евгений Мессман

Глава МИД РФ Сергей Лавров перед переговорами с бывшим верховным комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет, которая претендует на пост генсека организации, пошутил над принесенным ему буклетом на русском языке, сказав, что ему протянули "пропаганду". Его слова передает ТАСС.

Перед переговорами Бачелет отодвинула свою папку и протянула Лаврову синий буклет, сказав, что принесла брошюру на русском языке.

"Пропаганда!" – ответил министр и принял буклет.

Слушания кандидатов на пост генерального секретаря ООН начались с 20 апреля. Среди возможных кандидатов официально подали заявки гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси и Бачелет.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва комплексно подойдет к выборам генсека ООН. Директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов отмечал, что будущий генсекретарь в первую очередь должен обладать нужным опытом и профессиональными качествами.

Читайте также


политика

Главное

Можно ли самостоятельно распознать поддельную брендовую вещь?

Контрафактную продукцию можно определить, например, по запаху

Читать
закрыть

Как изменился турпоток на юг России в связи с атаками БПЛА?

Эксперты уточняют: ситуация с будущими бронированиями пока не изменилась

Читать
закрыть

Что ждет отношения России и Армении после победы партии Пашиняна?

Эксперты уверены: формат отношений РФ и Армении начнет постепенно меняться

Читать
закрыть

Почему автошколы нанимают психологов для тревожных водителей?

На сегодняшний день около 80% обращений связано со страхом вождения

Чаще всего за помощью приходят люди 30–50 лет после ДТП

Читать
закрыть

В чем опасность тренда на "мам выходного дня"?

Эксперты уверены: это "предательство интересов ребенка"

Читать
закрыть

Почему россиянки стали носить с собой кукол?

Игрушки выступают в роли своеобразных аксессуаров, становясь вариантом самовыражения

Читать
закрыть

Как в России планируют восстановить доступ к ушедшим сервисам?

Российские операторы сотовой связи уже ведут переговоры с властями

Читать
закрыть

К чему приведет привязка ОСАГО к состоянию автомобиля?

Эксперты уверены: могут возникнуть проблемы со сбором статистических данных

Формула включает большой набор переменных, сбор и обработка которых почти невозможны

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика