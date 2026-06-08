Лавров перед переговорами с Бачелет пошутил о принесенном буклете на русском языке

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Глава МИД РФ Сергей Лавров перед переговорами с бывшим верховным комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет, которая претендует на пост генсека организации, пошутил над принесенным ему буклетом на русском языке, сказав, что ему протянули "пропаганду". Его слова передает ТАСС.

Перед переговорами Бачелет отодвинула свою папку и протянула Лаврову синий буклет, сказав, что принесла брошюру на русском языке.

"Пропаганда!" – ответил министр и принял буклет.

Слушания кандидатов на пост генерального секретаря ООН начались с 20 апреля. Среди возможных кандидатов официально подали заявки гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси и Бачелет.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва комплексно подойдет к выборам генсека ООН. Директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов отмечал, что будущий генсекретарь в первую очередь должен обладать нужным опытом и профессиональными качествами.

