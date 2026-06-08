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08 июня, 20:06

Происшествия

На востоке Москвы неизвестный ударил мужчину ножом и скрылся

Фото: depositphotos/stevanovicigor

Столичная полиция разыскивает неизвестного, который во время уличного конфликта на Щелковском шоссе ударил оппонента ножом и скрылся. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Инцидент произошел около 16:30. Между двумя мужчинами вспыхнула ссора, в ходе которой один из участников получил ножевое ранение. Пострадавшего оперативно госпитализировали.

"В настоящее время ведутся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление личности злоумышленника и его задержания", – заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области 15-летний подросток предстанет перед судом за нападение с ножом осенью 2025 года на свою девушку и 23-летнюю соседку, пришедшую ей на помощь. Обе пострадавшие скончались в больнице от полученных ран. Фигурант был задержан по горячим следам, ему предъявлено обвинение в убийстве двух лиц.

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