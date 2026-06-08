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08 июня, 17:52

Происшествия

Под Иркутском будут судить подростка, напавшего с ножом на свою девушку и соседку

Фото: МАХ/"Следком38"

В Иркутской области 15-летний подросток пойдет под суд за то, что осенью 2025 года напал с ножом на свою девушку и пришедшую ей на помощь 23-летнюю соседку. Об этом сообщили в региональном управлении СК России.

Обе пострадавшие скончались от полученных ран после госпитализации. Фигурант был задержан по горячим следам, его заключили под стражу. Подростку предъявили обвинение по пунктам "а, б, д" части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство двух лиц, в том числе одного из них в связи с осуществлением общественного долга, совершенное с особой жестокостью").

В рамках расследования было допрошено более 60 свидетелей, проведено 15 экспертиз. Также следователи внесли представления в органы системы профилактики подростковой преступности об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления.

Ранее в квартире жилого дома на Алтайской улице в Москве было найдено тело 29-летней беременной девушки. По подозрению в совершении преступления задержан ее 22-летний знакомый, сейчас с ним проводят следственные действия. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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