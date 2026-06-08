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08 июня, 22:39

Происшествия

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у северо-западного побережья Кубы

Фото: depositphotos/vchalup2

Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировано у северо-западного побережья Кубы. Об этом сообщила Национальная сейсмологическая служба страны (CENAIS).

По ее данным, подземные толчки произошли в 14:00 по местному времени (21:00 по московскому). Эпицентр землетрясения находился в море в 142 километрах к северо-западу от муниципалитета Минас-де-Матахамбре в провинции Пинар-дель-Рио. Очаг залегал на глубине 20 километров.

Сведения о разрушениях и пострадавших не поступали.

Ранее землетрясение произошло в районе побережья Филиппин. Эпицентр подземных толчков находился в 51-м километре к северу от города Генерал-Санто. Изначально магнитуда составляла 8,1, но затем была пересмотрена до 7,8. По данным китайского сейсмологический центра, магнитуда составила 7,9.

По последним данным, пострадали 134 человека, еще 32 погибли. Посольство России на Филиппинах заявило, что информация о пострадавших россиянах не поступала.

В свою очередь, в Ассоциации туроператоров России сообщили, что популярные курорты не были задеты землетрясением.

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