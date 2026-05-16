Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у берегов Антигуа и Барбуды

Фото: 123RF.com/aroadtotravel

Землетрясение произошло в море у островного государства Антигуа и Барбуда. Его магнитуда составила 6,0 балла, сообщила Геологическая служба США (USGS).

По ее информации, эпицентр располагался в 70 километрах к юго-западу от города Кодрингтон, который находится на севере страны. Очаг залегал на глубине 30 километров.

При этом информации о пострадавших или разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

Ранее на юге Мексики произошло землетрясение магнитудой 6. Толчки были зафиксированы в штате Оахака. Они ощущались и в центре столицы. В Мехико сработала сейсмическая тревога.

Еще одно землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировали у восточного побережья острова Тайвань. Очаг подземных толчков залегал на глубине 100 километров. Информации о пострадавших не было.