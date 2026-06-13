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13 июня, 12:21

Технологии

Число принятых ИИ-ассистентом контакт-центра Москвы звонков превысило 200 миллионов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Голосовой помощник общегородского контакт-центра Москвы принял больше 200 миллионов звонков, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Чаще всего у виртуального ассистента, созданного на базе искусственного интеллекта (ИИ), спрашивают, как получить необходимые услуги и оформить документы, а еще с его помощью передают показания счетчиков, записываются к врачу и направляют заявки по жилищно-коммунальным вопросам.

"Сегодня цифровой помощник обслуживает 16 горячих линий и обрабатывает три миллиона обращений в месяц. А его база знаний насчитывает уже тысячу тем", – рассказала Наталья Сергунина.

Виртуальный ассистент работает на линиях столичного контакт-центра 12 лет – с весны 2014 года. Искусственный интеллект находит информацию в два раза быстрее человека, что экономит время абонентов и позволяет операторам уделять внимание более сложным задачам. Если окажется, что тема пока не знакома голосовому помощнику, он перенаправит запрос специалисту контакт-центра, предложит возможные варианты ответа и сохранит в своей базе знаний тот, который подойдет.

После каждого обращения жители столицы могут оценить работу голосового помощника – на основе этих отзывов его возможности постоянно развивают. На самых востребованных линиях используются технологии больших языковых моделей, позволяющие ИИ-ассистенту отвечать сразу на несколько звонков, автономно обучаться и анализировать обратную связь горожан по итогам консультаций. Например, этот подход применяют на линиях единой справочной службы правительства Москвы, единого диспетчерского центра, единой службы технической поддержки портала поставщиков.

Общегородской контакт-центр работает в Москве с 2011 года и объединяет более 70 горячих линий. За все время на них поступило 480 миллионов звонков.

Ранее в столице усовершенствовали голосовой помощник на горячей линии Единого диспетчерского центра (ЕДЦ). Он теперь работает на базе больших языковых моделей, благодаря чему может консультировать горожан по разным вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).

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