Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Волгоградской области

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Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в районе хутора Алешкин в Волгоградской области. Об этом сообщила пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

В результате инцидента один человек пострадал. В связи с произошедшим прокуратура организовала проверку.

Ранее сверхлегкий самолет потерпел крушение в Омской области. Он упал при выполнении авиационных работ.

На борту находились два человека, они погибли. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть двух и более лиц.

