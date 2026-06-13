13 июня, 11:21Происшествия
Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Волгоградской области
Фото: 123RF.com/meepoohyaphoto
Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в районе хутора Алешкин в Волгоградской области. Об этом сообщила пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.
В результате инцидента один человек пострадал. В связи с произошедшим прокуратура организовала проверку.
Ранее сверхлегкий самолет потерпел крушение в Омской области. Он упал при выполнении авиационных работ.
На борту находились два человека, они погибли. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть двух и более лиц.