ВСУ сильно повредили нацпарк "Святые горы" в ДНР

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Национальный парк "Святые горы" в Донецкой Народной Республике (ДНР) оказался сильно поврежден в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в интервью РИА Новости заявил глава региона Денис Пушилин.

По его словам, сейчас власти ДНР прорабатывают план восстановления нацпарка после его освобождения из-под оккупации украинских войск.

Ранее ВСУ ударили по учебному корпусу и общежитию колледжа в Старобельске Луганской Народной Республики (ЛНР). В результате погиб 21 человек, еще 45 пострадали.

Глава региона Леонид Пасечник рассказал, что корпус колледжа восстановят, однако общежитие разрушено полностью, поэтому на его месте построят новое здание. Для дальнейшего обучения студентов распределят по другим образовательным учреждениям.

