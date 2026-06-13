Астроном Язев: сближение Луны и Плеяд можно будет получить в объектив

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Момент сближения Луны и рассеянного звездного скопления Плеяды можно будет поймать в объектив в Москве и других городах в ночь на 14 июня. Об этом ТАСС рассказал ведущий научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН, профессор Иркутского государственного университета Сергей Язев.

Покрытие Луной Плеяд в России будет видно только на Чукотке. Оно начнется в 20:00 по московскому времени 13 июня. При этом фотографы в Москве и других городах смогут получить редкие кадры под утро 14 июня.

"13 июня спутник Земли будет выглядеть, как узкий серп. Он появится над горизонтом на востоке незадолго до восхода солнца и будет совсем рядом с рассеянным звездным скоплением Плеяды. Астрофотографы имеют хорошие шансы получить редкие кадры сближения", – отметил ученый.

Астроном посоветовал выбрать точку съемки на возвышенности, чтобы низкий месяц ничего не загородило.

Тем временем жители России смогут увидеть метеорный поток Персеиды и парад из шести планет в ночь с 12 на 13 августа. В 2026 году условия для наблюдений будут отличными: пик приходится на период новолуния, поэтому небо будет полностью темным. Россиянам также порекомендовали выбирать для наблюдений время, когда радиант находится высоко в небе.

