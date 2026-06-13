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13 июня, 09:06

Общество

Маркировку контента с нарушениями ПДД могут ввести в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Контент, демонстрирующий нарушения правил дорожного движения (ПДД), могут начать маркировать в России. Это следует из утвержденного правительством РФ документа, передает ТАСС.

До 2027 года этот вопрос проработают Роскомнадзор, Минтранс, Минцифры, МВД и Минкультуры, после чего представят доклад кабмину. Данная инициатива должна защитить россиян от информации, которая формирует рискованную модель поведения на дорогах.

Кроме того, до 2028 года Росмолодежь, Роскомнадзор и МВД совместно с "Центром изучения и сетевого мониторинга молодежной среды" установят критерии оценки такого контента. А уже начиная с 2026-го и далее ежегодно региональные власти обяжут организовывать в местных СМИ показ социальной рекламы, связанной с соблюдением ПДД.

Ранее стало известно, что с 2028 года Госавтоинспекция будет участвовать в техосмотре транспорта, перевозящего опасные грузы. Сотрудники начнут смотреть на состояние газовозов и цистерн. При этом водителей легковых авто это не затронет.

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