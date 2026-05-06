06 мая, 11:26

Происшествия

Уголовное дело возбуждено после крушения самолета в Омской области

Фото: телеграм-канал "112"

Уголовное дело возбуждено после крушения сверхлегкого самолета в Омской области, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Дело возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц".

По информации следствия, сверхлегкий самолет Аэропракт-22L2 вылетел с площадки, расположенной возле деревни Кошкарево Омской области. После того как пилот сообщил о намерении вернуться, связь с воздушным судном была потеряна. В результате обломки самолета были найдены в 4 километрах от места взлета.

В ведомстве отметили, что на борту находились 2 человека. Они погибли в результате происшествия. На место случившегося выехала следственно-оперативная группа, в нее вошли следователи и криминалисты Восточного межрегионального следственного управления на транспорте.

О крушении легкомоторного воздушного судна стало известно 6 мая. По предварительным данным, самолет, эксплуатируемый ООО "Авиабаза", упал при выполнении авиационных работ. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

