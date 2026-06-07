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07 июня, 21:32

Экономика

АКОРТ назвала самые подделываемые товары в России

Фото: 123RF.com/paullynn

Около половины всей контрафактной продукции в России продается на рынках и барахолках, еще до 30–40% подделок реализуется через маркетплейсы. Об этом ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.

По его словам, в число наиболее подделываемых категорий товаров входят автозапчасти, спортивная одежда и обувь, косметика, бытовая химия, алкогольная и табачная продукция, а также ноутбуки и смартфоны.

"(Часть контрафакта реализуется. – Прим. ред.) через маркетплейсы, остальное – в социальных сетях и одиночные мелкие магазины", – сказал он.

Богданов отметил, что одним из эффективных способов борьбы с подделками может стать внедрение системы полной прослеживаемости товаров на всех этапах – от производителя до конечного покупателя.

Он подчеркнул, что крупные торговые сети, входящие в АКОРТ, уже используют строгие механизмы проверки поставщиков и подтверждения прав на товарные знаки, что позволяет выявлять и исключать фальсифицированную продукцию еще до ее поступления в продажу.

Ранее сообщалось, что Минпромторг запустит эксперимент по выявлению и блокировке маркировок производителям одежды и обуви, если они выдают чужой товар за свой. Замглавы ведомства Екатерина Приезжева пояснила, что коды маркировки часто получали компании, которые называли себя производителями, но таковыми не являлись.

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