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07 июня, 20:13

Политика

Пашинян заявил, что рынок ЕС будет открыт для армянских фермеров

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Армянский премьер Никол Пашинян заявил, что рынок Евросоюза (ЕС) будет доступен для фермеров из Армении. Его слова передает РИА Новости.

Как рассказал Пашинян, в рамках телефонного разговора с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен ему было озвучено, что армянская сельхозпродукция будет экспортироваться в ЕС без таможенных пошлин, то есть в рамках свободного таможенного режима.

Премьер Армении отметил, что таким образом европейские страны становятся новым экспортным направлением.

Глава Еврокомиссии после разговора с Пашиняном также заявляла, что ЕС готовит меры поддержки Армении, в том числе выделение свыше 50 миллионов евро. Помимо этого, будут приняты меры по упрощению продажи некоторых армянских товаров, в том числе продуктов из агропромышленного комплекса. Кроме того, будет оказана поддержка цветочному сектору республики.

Ранее СМИ писали, что Москва может в одностороннем порядке приостановить или денонсировать соглашение о беспошлинных поставках газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов в Армению в случае продолжения курса Еревана на сближение с ЕС.

Как отмечал зампредседатель Совбеза России Дмитрий Медведев, премьер-министр Армении Никол Пашинян пытается ввести страну в Евросоюз, при этом пытаясь сохранить выгоды от участия в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Он выразил мнение, что население республики может отвернуться от Пашиняна, если произойдет переход на европейские цены на газ.

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