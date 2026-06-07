ОПЕК+ сохранил квоты на добычу нефти до конца 2026 года

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Министерская встреча стран ОПЕК+ подтвердила действие текущих квот на добычу нефти для всех участников альянса до 31 декабря 2026 года. Соответствующее положение зафиксировано в итоговом коммюнике.

Делегаты также признали важность скорейшего завершения оценки максимальных производственных мощностей, так как именно эти данные лягут в основу базовых квот на 2027 год. Кроме того, подтверждена договоренность собирать министерский мониторинговый комитет раз в два месяца и строго соблюдать механизм компенсаций для стран, ранее превысивших лимиты.

Секретариат ОПЕК также представил план по достижению целей Хартии сотрудничества, который был одобрен. Следующая министерская встреча ОПЕК+ пройдет 29 ноября.

Ранее сообщалось, что семь стран ОПЕК+, в том числе Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Казахстан, Кувейт, Алжир и Оман, договорились увеличить совокупную добычу нефти в июле на 188 тысяч баррелей в сутки.

Решение было принято в рамках политики поэтапного смягчения добровольных ограничений, действующих с апреля 2023 года. России разрешили нарастить добычу на 62 тысячи баррелей в сутки – до 9,824 миллиона. Аналогичный прирост получила Саудовская Аравия, ее лимит вырастет до 10,353 миллиона.