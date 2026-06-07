ОПЕК+ согласовала увеличение добычи нефти в июле

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Семь стран ОПЕК+ с добровольными ограничениями добычи договорились увеличить совокупный предельный уровень нефтедобычи в июле на 188 тысяч баррелей в сутки. Решение принято в рамках политики поэтапного смягчения добровольных ограничений, действующих с апреля 2023 года. Об этом следует из коммюнике организации по итогам заседания.

На данный момент в "семерку" входят – Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Казахстан, Кувейт, Алжир и Оман.

Согласно согласованным квотам, России разрешено увеличить добычу на 62 тысяч баррелей в сутки – до 9,824 миллиона баррелей в сутки. Аналогичный прирост получила Саудовская Аравия, чей лимит вырастет до 10,353 миллиона баррелей в сутки.

Ирак сможет нарастить добычу на 26 тысяч баррелей в сутки – до 4,378 миллиона баррелей. Кувейту разрешено увеличить производство на 16 тысяч – до 2,644 миллиона баррелей в сутки, Казахстану – на 10 тысяч (до 1,608 миллиона баррелей), Алжиру – на 6 тысяч (до 995 тысяч баррелей), а Оману – на 5 тысяч (до 831 тысяч баррелей в сутки).

Участники соглашения также подтвердили обязательства по компенсации ранее допущенного перепроизводства нефти. Срок выполнения компенсационных обязательств продлен до конца декабря 2026 года.

Следующее заседание семи стран ОПЕК+ с добровольными ограничениями добычи назначено на 5 июля 2026 года.

Ранее стало известно, что Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) вышли из ОПЕК. При этом РФ ожидает, что ОПЕК+ продолжит свою деятельность после выхода ОАЭ из соглашения, поскольку этот формат эффективно регулирует мировые энергетические рынки.