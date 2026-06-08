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08 июня, 13:44

Происшествия

Число погибших после землетрясения на Филиппинах увеличилось до 32 человек

Фото: ТАСС/EPA/EMIL ELBERT P. PRUDENTE

Количество погибших в результате землетрясения на Филиппинах увеличилось до 32 человек, сообщает агентство Xinhua со ссылкой на местные власти.

По данным властей, из-за ЧП множество зданий получили повреждения.

Землетрясение на Филиппинах произошло в ночь на 8 июня. Эпицентр подземных толчков находился в 51-м километре к северу от города Генерал-Санто. Изначально магнитуда составляла 8,1, но затем была пересмотрена до 7,8. По данным китайского сейсмологический центра, магнитуда составила 7,9.

По последним данным, пострадали 134 человека, еще 7 пропали без вести. Посольство России на Филиппинах заявило, что информация о пострадавших россиянах не поступала.

В свою очередь, в Ассоциации туроператоров России сообщили, что популярные курорты не были задеты землетрясением. Организованные туристы из РФ находятся на островах Боракай, Себу и Палаван.

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