Землетрясение магнитудой 5,7 произошло вблизи побережья северных Курил

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Землетрясение произошло в Тихом океане вблизи побережья северных Курил. Его магнитуда составила 5,7 балла, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.

По ее словам, землетрясение было зарегистрировано в воскресенье, 17 мая, в 19:04 по местному времени – 11:04 по московскому. Эпицентр располагался в 117 километрах восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир. Очаг залегал на глубине 40 километров.

Она добавила, что землетрясение ощутили в Северо-Курильске силой до 4 баллов. Угроза цунами не объявлялась.

Ранее на юге Мексики произошло землетрясение магнитудой 6. Толчки были зафиксированы в штате Оахака на глубине 10 километров. Уточнялось, что в Мехико сработала сейсмическая тревога.