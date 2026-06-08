Суд оштрафовал детсад в Перми, где девочка получила ожоги стоп

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Суд в Перми оштрафовал на 50 тысяч рублей детсад, где девочка получила ожоги стоп. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

В феврале 2026 года в соцсетях и местных пабликах распространилась информация, что в одном из детских садов города няня поставила девочку в ванну, включила воду и отошла. Но вода оказалась слишком горячей, поэтому ребенок попал в больницу.

Как сообщили в прокуратуре, маленькая воспитанница получила ожоги обеих стоп первой и второй степени. Ведомство установило, что это действительно произошло из-за ненадлежащего исполнения должностных обязанностей работниками детсада.

В результате руководителю учреждения внесли представление, няню привлекли к дисциплинарной ответственности, а юридическое лицо оштрафовали на 50 тысяч рублей.

"Также подано исковое заявление о взыскании компенсации морального вреда", – добавили в надзорном ведомстве.

Ранее прокуратура Приморского края организовала проверку после падения ребенка с подпорной стены во Владивостоке. Инцидент попал на видео, которое распространилось в социальных сетях.

На кадрах видно, как девочка оперлась на ограждение, однако конструкция не выдержала веса, и ребенок рухнул вниз с высоты примерно пять метров. Пострадавшая 2015 года рождения была госпитализирована с переломами и черепно-мозговой травмой.

