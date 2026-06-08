Набиуллина пропустит конференцию НАУФОР из-за больничного

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина не сможет принять участие в конференции Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР), которая состоится 9 июня, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ЦБ РФ.

"Эльвира Сахипзадовна не сможет принять участие в конференции <...> так как все еще находится на больничном", – указала пресс-служба регулятора.

Ранее глава ЦБ РФ пропустила Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Она всегда выступала на макросессии в первый день ПМЭФ, а за последние 10 лет не участвовала лишь в 2020-м, поскольку в этот год форум не проводили из-за коронавируса.

По словам председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова, Набиуллина пропустила мероприятия ПМЭФ по объективным причинам. При этом в ЦБ позже подтвердили, что глава регулятора находится на больничном.

