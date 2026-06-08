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08 июня, 16:02

Шоу-бизнес

Боня призналась, что сделала аборт в 18 лет

Фото: ТАСС/АР/Scott A Garfitt

Телеведущая и блогер Виктория Боня призналась в интервью журналистке Манице Хашбе, что сделала аборт, когда ей было 18 лет. Запись разговора опубликована на YouTube.

Она рассказала, что состояла в отношениях с неким Евгением и считала, что у них все серьезно. Однако, когда Боня поняла, что беременна, молодой человек сказал, что она должна сделать аборт, иначе "будет жить на помойке".

"Я отвечаю: "Как? Ты же мне три дня назад говорил, что это наша любовь, наше дитя", – добавила телеведущая.

Она также обратилась за поддержкой к матери, однако та не стала влиять на ее решение. В результате Боня решила прервать беременность. При этом она отметила, что сейчас благодарна своей матери, и подчеркнула, что "все должно было быть так, как должно было быть".

Ранее блогер рассказала, что у ее кошки Мурочки была обнаружена онкология. Она вспомнила, как нашла ее еще котенком, и с тех пор они вместе уже больше 18 лет. Ветеринары посоветовали Боне усыпить животное, однако ведущая пока не готова к этому и хочет максимально продлить жизнь любимице.

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