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К словам Владимира Путина о том, что сейчас все зависит не от переговоров, а от действий бойцов в зоне СВО, стоит прислушаться, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он также добавил, что в настоящий момент непонятно, как можно говорить о возможности диалога по Украине. Лавров объяснил, что руководители Великобритании, Франции и Германии подписали вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским "некий документ", который можно назвать стратегической поддержкой киевского режима.

"Договоренность о том, что Украине будут поставлять дополнительные дальнобойные вооружения для того, чтобы бить по российской территории, в том числе бить вглубь российской территории", – передает его слова РИА Новости.

Помимо этого, он выразил сожаление из-за того, что США не проявляют интереса к возвращению к пониманиям, которые были достигнуты в ходе саммита в Анкоридже.

4 июня Зеленский опубликовал на своем сайте открытое письмо Путину, в котором призвал завершить конфликт, а также предложил провести встречу в третьей стране. Идею поддержал американский президент Дональд Трамп, который добавил, что Вашингтон ожидает и от Москвы, и от Киева взаимных уступок для урегулирования конфликта.

Во время пленарного заседания ПМЭФ Путин заявил, что пока не видит смысла во встрече, и отметил, что украинская сторона хочет остановить наступления российских вооруженных сил. Однако Москве нужны договоренности на длительную историческую перспективу, а не на несколько месяцев.

Он также подчеркнул, что власти Украины, прося о встрече, совершают ужасные преступления: в мае Зеленский просил о встрече через одного из российских бизнесменов, а на следующий день Киев ударил по колледжу в Старобельске.

