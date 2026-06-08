В Татарстане суд счел незаконным отчисление студентки из-за ИИ

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Отчисление из московского вуза студентки из-за диплома, который посчитали сгенерированным искусственным интеллектом (ИИ), было незаконным. Такое решение вынес Верховный суд Татарстана, о чем говорится в судебных документах, которые оказались в распоряжении РИА Новости.

Известно, что девушка три раза загружала диплом в систему проверки. Сначала результаты показали 41,91% ИИ-контента. Потом научный руководитель пришла к выводу, что более 70% работы является плагиатом.

Когда студентка в третий раз проверяла работу, то там нашлось только 11,92% сгенерированного нейросетями контента. Однако высшее учебное заведение отказалось принимать диплом, сославшись на то, что выпускница опоздала по срокам. В итоге кафедра не допустила девушку к защите, ее отчислили.

"Отчет системы проверки носит вероятностный характер, содержит оговорку, окончательное решение остается за экспертом, при этом научный руководитель, как признал сам университет, не осведомлен о принципах работы системы", – сказано в материале дела.

Девушка в итоге смогла восстановиться на четвертом курсе, вуз обязали допустить ее диплом к защите, если оригинальность будет составлять не менее 50%. Также учащаяся получила 40 тысяч рублей компенсации морального вреда от учебного заведения. Еще 20 тысяч он заплатил в качестве штрафа.

Ранее глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков заявил, что в российских вузах могут отказаться от письменных дипломных работ из-за развития ИИ. Он допустил, что студенты начнут сдавать заключительные экзамены устно.

