Боня поделилась, что у ее кошки нашли рак

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/victoriabonya

Телеведущая и блогер Виктория Боня сообщила подписчикам, что ее кошка Мурочка тяжело болеет. У животного обнаружили рак. Об этом она рассказала в видео, которое опубликовала на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

Любимица ведущей в последнее время практически ничего не ест.

"Я так люблю ее, но придется отпустить… Время придет – все пойдем. Наверное, в этом и есть прелесть жизни", – сказала Боня.

Она вспомнила, как нашла Мурочку еще котенком, и с тех пор они уже 18 с половиной лет вместе. Блогер сказала, что благодарна своей кошке за все, и подчеркнула, что у них с ней сильная связь.

Ветеринары посоветовали Боне усыпить животное, но ведущая пока не готова к этому. Она хочет максимально продлить жизнь любимице.

Ранее ведущая дала большое интервью Надежде Стрелец. Она объяснила, почему записала обращение к Владимиру Путину. Боня заявила, что хотела донести до президента проблемы общества. В частности, она рассказала российскому лидеру о наводнении в Дагестане, об убое скота в Сибири, ограничении интернета в России.

Телеведущий Владимир Соловьев резко отреагировал на ее слова. Позже между ними прошли дебаты в прямом эфире, и Соловьев принес свои извинения Боне.