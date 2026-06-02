Скончался актер из сериала "Твин Пикс: Возвращение" Оуайн Рис Дэвис

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Актер Оуайн Рис Дэвис, знакомый зрителям по роли агента Уилсона в третьем сезоне сериала "Твин Пикс", ушел из жизни в возрасте 44 лет. Об этом сообщает Page Six, ссылаясь на его брата Родри Дэвиса.

Как рассказал родственник актера, его семья потрясена новостью о кончине Дэвиса. Он добавил, что все обстоятельства пока неясны, но смерть наступила по естественным причинам.

Известность Дэвису также принесло участие в сериале "ОА". Кроме того, его можно увидеть в фильмах "Алиса в Зазеркалье" 2016 года, "Мой мертвый бывший" и "Индийский доктор".

Помимо этого, актер выступал на сцене. Он принимал участие в мюзиклах "Дживс", "Мамма Мия!" и "Волшебник из страны Оз" в лондонском Королевском национальном театре.

