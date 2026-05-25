Виктория Боня ответила хейтерам на обвинения в занятии эскортом

Блогер Виктория Боня дала интервью Надежде Стрелец, в котором заявила, что решила обратиться к президенту России "как мать и как женщина", чтобы донести проблемы общества "голосом народа". Подробнее о личной жизни телеведущей и об отношении к публичным конфликтам – в материале Москвы 24.
"Услышьте нас"
Блогер и телеведущая Виктория Боня дала интервью блогеру Надежде Стрелец. Одной из главных тем стало личное обращение инфлюенсера к Владимиру Путину.
В апреле Виктория Боня выложила в личном блоге ролик, в котором попросила президента РФ обратить внимание на несколько тем: наводнение в Дагестане, блокировку социальных сетей, мазут в Анапе, массовый забой скота в Новосибирске и приговор блогеру Артему Чекалину. 18-минутный ролик набрал миллионы просмотров. На резонансное видео отреагировали даже в Кремле.
Боня отметила, что в том числе записала это обращение "как мама, как женщина".
При этом Виктория ответила тем, кто считает, что на такой шаг она якобы решилась, потому что сама живет в Монако.
"Многие говорили: "Конечно, легко ей говорить, она в Монако сидит", но дело в том, что весь мой бизнес в России, большая часть моих денег, которые я зарабатываю, тоже в России. Я ставлю на кон абсолютно все", – указала телеведущая.
Резонансное обращение привлекло внимание многих известных личностей. Например, телеведущий Владимир Соловьев в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" допустил резкие выражения в адрес Виктории, а также предположил, что обращение было проплачено.
Позже между знаменитостями состоялись дебаты, в ходе которых Соловьев извинился за свои слова в адрес Бони и отметил, что глава государства и так в курсе всех проблем. Блогер в интервью Стрелец назвала решение оппонента завершить конфликт "шагом вперед".
Кроме того, на ролик Бони отреагировал депутат Госдумы Виталий Милонов. Он тоже оскорбил телеведущую и добавил, что она не имела права записывать подобное обращение, потому что живет в недружественной стране. По словам Виктории, политик пытался с ней связаться после конфликта, однако она не пожелала начинать диалог.
"Милонов, который 15 лет хает просто всех женщин, когда я в первый раз высказалась, не пришел и не написал: "Давайте сделаем эфир". Он написал только после того, как у нас с Соловьевым вышел эфир и мы все с ним разрулили. В этот же день мне написала команда Милонова. Я сказала, что мне не о чем с вами говорить", – рассказала Виктория, добавив, что сейчас собирает коллективный иск против депутата.
"Меня 20 лет называют эскортницей"
Виктория Боня также рассказала подробности своей личной жизни, в том числе о расставании с сыном ирландского бизнесмена Алексом Смерфитом. Комментарий по этому поводу также дала их общая 14-летняя дочь Анджелина.
Боня отметила, что девочка родилась, учится и живет в Монако, поэтому Виктория вынуждена часто находиться в Европе. При этом блогер отметила, что сама имеет только российское гражданство.
"Я летаю в Россию все эти 15 лет, которые живу в Монако. У меня российский паспорт и нет другого гражданства", – рассказала гостья Стрелец.
По данным СМИ, предполагаемой причиной расставания Бони и Смерфита в 2017-м стало то, что семья бизнесмена не одобрила его выбор. Эту информацию в интервью опровергла Анджелина.
"Всегда, когда я вижу видео с моими родителями, в комментариях пишут: "Ой, семья Алекса ее не приняла, потому что она бедная". Это вообще не правда. Они обожают мою маму, у них не было никогда проблем. Просто мои мама и папа не подошли друг другу. Это нормально, так бывает", – рассказала девочка.
Виктория добавила, что она смирилась с тем, что мужчина – "это не надежное плечо" и привыкла надеяться только на себя.
Также Боня затронула тему своего прошлого, подчеркнув, что вся "сомнительная" репутация вокруг нее никогда и ничем не подтверждалась.
Еще одним из публичных людей, с которыми у Бони сложились напряженные отношения, стала блогер и журналист Ксения Собчак. Виктория прокомментировала поддержку коллеги в ссоре с Владимиром Соловьевым, но, по ее мнению, супруга Константина Богомолова сделала это ради хайпа.
"Я рада, конечно, что мы все сплотились, но все, что делает Ксения Анатольевна, я должна делить на 100, потому что пока за 20 лет, которые я ее знаю, я не видела с ее стороны, чтобы она хотела сделать что-то доброе для меня", – сказала Боня.
Виктория также назвала Ксению человеком, который "умеет ездить верхом на всем, что движется", но при этом талантливой и интеллектуальной женщиной.