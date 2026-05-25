Виктория Боня ответила хейтерам на обвинения в занятии эскортом

Блогер Виктория Боня дала интервью Надежде Стрелец, в котором заявила, что решила обратиться к президенту России "как мать и как женщина", чтобы донести проблемы общества "голосом народа". Подробнее о личной жизни телеведущей и об отношении к публичным конфликтам – в материале Москвы 24.

"Услышьте нас"

В апреле Виктория Боня выложила в личном блоге ролик, в котором попросила президента РФ обратить внимание на несколько тем: наводнение в Дагестане, блокировку социальных сетей, мазут в Анапе, массовый забой скота в Новосибирске и приговор блогеру Артему Чекалину. 18-минутный ролик набрал миллионы просмотров. На резонансное видео отреагировали даже в Кремле.

Боня отметила, что в том числе записала это обращение "как мама, как женщина".





Виктория Боня блогер, телеведущая Мне казалось, что президент действительно не знает, что происходит... У меня ощущение, что наши губернаторы боятся многое говорить. Они боятся приносить честную картинку, потому что боятся, что полетят головы.

При этом Виктория ответила тем, кто считает, что на такой шаг она якобы решилась, потому что сама живет в Монако.

"Многие говорили: "Конечно, легко ей говорить, она в Монако сидит", но дело в том, что весь мой бизнес в России, большая часть моих денег, которые я зарабатываю, тоже в России. Я ставлю на кон абсолютно все", – указала телеведущая.

Резонансное обращение привлекло внимание многих известных личностей. Например, телеведущий Владимир Соловьев в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" допустил резкие выражения в адрес Виктории, а также предположил, что обращение было проплачено.

Позже между знаменитостями состоялись дебаты, в ходе которых Соловьев извинился за свои слова в адрес Бони и отметил, что глава государства и так в курсе всех проблем. Блогер в интервью Стрелец назвала решение оппонента завершить конфликт "шагом вперед".





Виктория Боня блогер, телеведущая Мне было обидно, что хотели, чтобы мы дальше бились, головы летели. И никому не нужно было решение вопроса: вот волна пошла, и люди на эту волну сели и начали на ней кататься. Что он должен был делать на самом деле? Дальше отвоевывать эту позицию? Но он выбрал сделать шаг назад и шаг вперед. Я считаю, это удел людей, которые обладают интеллектом.

Кроме того, на ролик Бони отреагировал депутат Госдумы Виталий Милонов. Он тоже оскорбил телеведущую и добавил, что она не имела права записывать подобное обращение, потому что живет в недружественной стране. По словам Виктории, политик пытался с ней связаться после конфликта, однако она не пожелала начинать диалог.

"Милонов, который 15 лет хает просто всех женщин, когда я в первый раз высказалась, не пришел и не написал: "Давайте сделаем эфир". Он написал только после того, как у нас с Соловьевым вышел эфир и мы все с ним разрулили. В этот же день мне написала команда Милонова. Я сказала, что мне не о чем с вами говорить", – рассказала Виктория, добавив, что сейчас собирает коллективный иск против депутата.

"Меня 20 лет называют эскортницей"

Виктория Боня также рассказала подробности своей личной жизни, в том числе о расставании с сыном ирландского бизнесмена Алексом Смерфитом. Комментарий по этому поводу также дала их общая 14-летняя дочь Анджелина.

Боня отметила, что девочка родилась, учится и живет в Монако, поэтому Виктория вынуждена часто находиться в Европе. При этом блогер отметила, что сама имеет только российское гражданство.

"Я летаю в Россию все эти 15 лет, которые живу в Монако. У меня российский паспорт и нет другого гражданства", – рассказала гостья Стрелец.

По данным СМИ, предполагаемой причиной расставания Бони и Смерфита в 2017-м стало то, что семья бизнесмена не одобрила его выбор. Эту информацию в интервью опровергла Анджелина.

"Всегда, когда я вижу видео с моими родителями, в комментариях пишут: "Ой, семья Алекса ее не приняла, потому что она бедная". Это вообще не правда. Они обожают мою маму, у них не было никогда проблем. Просто мои мама и папа не подошли друг другу. Это нормально, так бывает", – рассказала девочка.



Виктория добавила, что она смирилась с тем, что мужчина – "это не надежное плечо" и привыкла надеяться только на себя.

Также Боня затронула тему своего прошлого, подчеркнув, что вся "сомнительная" репутация вокруг нее никогда и ничем не подтверждалась.





Виктория Боня блогер, телеведущая Меня 20 лет называют эскортницей, и 20 лет ни один человек в меня пальцем не ткнул и не сказал: "Да, вот она была там замечена". Потому что это просто обвинения впустую. И так проще жить. Репутация была испорчена некоторыми людьми в медиа, и когда уже было невозможно притянуть за какой-то эскорт, которого не было, была какая-то липовая все время шумиха, в которой мое имя нужно было растоптать.

Еще одним из публичных людей, с которыми у Бони сложились напряженные отношения, стала блогер и журналист Ксения Собчак. Виктория прокомментировала поддержку коллеги в ссоре с Владимиром Соловьевым, но, по ее мнению, супруга Константина Богомолова сделала это ради хайпа.

"Я рада, конечно, что мы все сплотились, но все, что делает Ксения Анатольевна, я должна делить на 100, потому что пока за 20 лет, которые я ее знаю, я не видела с ее стороны, чтобы она хотела сделать что-то доброе для меня", – сказала Боня.

Виктория также назвала Ксению человеком, который "умеет ездить верхом на всем, что движется", но при этом талантливой и интеллектуальной женщиной.